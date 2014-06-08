У Харкові на Народне Віче зібралося близько 400 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувається перед пам’ятником Тарасу Шевчнку на вулиці Сумській.

Люди тримають національні прапори та прапори міста, символіку Правого сектору, а також транспаранти з написами: «Вбий в собі московського раба – вір в Україну!», «А ми тії московськії кайдани розіб’ємо…», «Харків – це Україна».Читайте такожНа Майдані зачитали "наказ" новому президенту України

Віче розпочалося з колективного виконання гімну України. На нього прийшов заступник голови Харківської ОДА Іван Варченко, який поінформував учасників заходу про дії, виконані харківською владою за перші 100 днів своєї роботи.

Після цього учасники зібрання в режимі «живий» мікрофон поставили запитання чиновнику та отримали на них відповіді.

Під час Віча організатори харківського Євромайдану провели символічний перфоманс, під час якого «накрили мідним тазом» Верховну Раду України.

За словами його співорганізатора Володимира Чистиліна, таким чином громадськість продемонструвала свою вимогу провести дострокові вибори до парламенту. Активіст підкреслив, що громадськість вимагає перевиборів вже нинішньої осені за відкритими списками.Читайте такожНа Майдані зачитали "наказ" новому президенту України

Чистилін підкреслив, що учасники Віча також просять встановити прохідний бар’єр для партій на рівні 3 відсотків, «щоб дати можливість новим елітам пройти до парламенту».

Крім того прозвучала вимога провести люстрацію.

Під час Віча його організатори проводили збір коштів на підтримку Збройним Силам України, які беруть участь в АТО.

У коментарі журналістам заступник голови ОДА висловив переконання, що «подібне відкрите інформування» необхідно продовжувати. На його думку, незважаючи на гострі запитання, діалог в рамках ініціативи Євромайдану «Народ пропонує – влада звітує» вдався.

«Ми хотіли б мати не компліментарні оцінки, що добре, ми це й так відстежуємо, ми хочемо мати альтернативні думки», - сказав Варченко.

По завершенню Віча учасники акції планують організувати пішу ходу до військового госпіталю, де проходять лікування поранені під час АТО військовослужбовці.

Охорону громадського порядку під час акції забезпечують кілька десятків правоохоронців та активісти «Громадської самооборони». Рух транспорту по вулиці Сумській перекрито.