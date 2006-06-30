Над пасажирами залізниці проведе експеримент ще й Костусєв

Антимонопольний комітет України (АМК) не заперечуватиме проти введення обов`язкового харчування в потягах, якщо експеримент покаже зацікавленість громадян у цьому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО сьогодні журналістам.

«Якщо дадуть добро, то АМК не заперечуватиме», - відзначив він.

За його словами, Комітет одержав повідомлення від Південно-Західної залізниці про те, що на даний момент проводиться експеримент із введенням обов`язкового харчування, яке включається у вартість квитка, на двох потягах сполученням Київ-Москва в СВ і купе-вагонах. «Я лише побажав би успіху, якщо 60-70% (пасажирів - УНІАН) підтримають це», - відзначив він.

На запитання, скільки треба набрати голосів для введення харчування, Ю.КРАВЧЕНКО відзначив, що більш як 50%.

Водночас представник АМК наголосив, що якщо під час реалізації цієї послуги споживачам громадяни почнуть звертатися до АМК, то Комітет реагуватиме на дану ситуацію і розбиратиметься в ній.

При цьому, відзначив Ю.КРАВЧЕНКО, «Укрзалізниці» слід уникати терміну «обов`язкове харчування», оскільки кожний повинен мати вибір. На його думку, у разі введення такої послуги мають бути квитки, які як включають харчування, так і не включають.