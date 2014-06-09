Майже 100 км кордону на Донбасі залишилися без прикордонної охорони - ЗМІ

Проте у реальності посилити охорону межі виявилося незрівнянно важче, ніж на словах. Інформація про те, що відбувалось із самими луганськими та донецькими прикордонниками, надходила дуже суперечлива.

Читайте такожПутін наказав посилити охорону кордону Росії з Україною

Майже 100 км кордону на Донбасі сьогодні фактично залишилися без прикордонної охорони. Загалом довжина українсько-російського кордону складає близько 2,3 тис. км, передає ТСН.

Із них сухопутний – майже у 2 тис. км – найдовший у Європі. Протягом 23-х років незалежності Україна вважала його цілком безпечним. Не було жодної загорожі, укріпрайону і стратегії оборони від дружньої Росії.

"Дві людини на кілометр кордону - яка це охорона?" - дивується директор військових програм центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.

Прикордонників перетворили фактично на поліційну службу, яка має право лише контролювати, а не обороняти наші рубежі – так вирішив колишній президент Віктор Янукович.

"Силовий компонент був мінімізований. Його звели фактично до 10 відсотків від потреби", - розповів екс-керівник Генштабу ЗСУ Анатолій Лопата.

Рішення про застосування сили приймається лише через Генштаб. "Рішення приймаються тижнями. Ситуація розвивається години-хвилини, а рішення приймаються тижнями", - зауважив Сунгуровський.