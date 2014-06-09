У Донецьку спостерігаються збої в роботі одного з мобільних операторів - міськрада
09:54, 09 червня 2014Політика
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У Донецьку на даний час спостерігаються збої в роботі одного із мобільних операторів, але приводів для паніки немає.
У Донецьку спостерігається збої зі зв'язком / Фото: УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.
«У всіх районах міста спостерігаються збої в роботі одного із мобільних операторів. У контактному центрі повідомляють, що проблема буде розв’язана ближчим часом. Приводів для паніки немає», - зазначається в повідомленні.
Читайте такожУ Донецьку вночі терористи встановили новий блокпостТакож у міськраді повідомили, що, станом на 9.00 9 червня, становище в Донецьку спокійне, ніч пройшла без подій, збоїв у роботі систем життєзабезпечення міста немає.
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