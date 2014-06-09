Терористи обстріляли пункт пропуску «Ізварине»

Вчора близько 22.30 терористи вчинили обстріл пункту пропуску «Ізварине» в Луганській області, але отримавши від прикордонників відповідь, зникли з місця події.

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Про це повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Бойовики під'їхали до пункту пропуску на декількох транспортних засобах. При обстрілі вони здійснили декілька черг зі стрілецької зброї в бік пункту пропуску, а також зробили 1 постріл із гранатомета, який розірвався неподалік. Прикордонний підрозділ відразу дав вогневу відсіч нападникам, після чого останні зникли в напрямку населеного пункту «Ізварине»», - говориться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що постраждалих з боку прикордонників немає.