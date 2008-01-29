Черновецький звинуватив ”мешканців політичного Олімпу” у ”вампіризмі”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, що політичне протистояння, яке провокують деякі високопосадовці, спрямоване на те, щоб відволікти увагу простих жителів столиці від вирішення їхніх нагальних проблем.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це йдеться в сьогоднішній заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Зараз у політичних іграх розмінною монетою стала проста людина. На неї спрямована масована атака з екрана телевізора та зі сторінок газет. Проте найменше політики замислюються над вирішенням проблем пересічного киянина. Таку ситуацію можна назвати політичним вампіризмом. Ці політичні вампіри не працюють самі і відволікають увагу від реальної роботи, яку виконують інші», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера Києва, вже після виборів у Верховну Раду політична самореклама не зменшує обертів. «За попередніми даними, зібраними з відкритих джерел, на багатотисячні тиражі газет, листівок і плакатів політичної реклами тільки за останні чотири місяці витрачено близько 13 млн. доларів США. Невже більше немає іншого застосування цим коштам? І звідки такі гроші беруться на саморекламу, якщо у деклараціях всі поголовно вказують мізерні доходи? Якби ці кошти були спрямовані на вирішення конкретних проблем конкретних людей, частину бюджету столиці можна було б спрямувати на розвиток інфраструктури міста, а не на соціальні потреби», – цитує прес-служба слова мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до киян з закликом “звертати менше уваги на порожні і гучні обіцянки окремих осіб, які вважають себе мешканцями політичного Олімпу”. “Столична влада займається реальними справами для покращання життя кожного киянина і результати цієї роботи очевидні”, – підкреслив при цьому столичний голова.

Водночас, в повідомленні прес-служби не вказано, на чию саме адресу зроблено Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ заяву.