Черновецький звинуватив ”мешканців політичного Олімпу” у ”вампіризмі”
Мера цікавить, звідки взяли 13 тисяч доларів
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, що політичне протистояння, яке провокують деякі високопосадовці, спрямоване на те, щоб відволікти увагу простих жителів столиці від вирішення їхніх нагальних проблем.
Як повідомляє прес-служба КМДА, про це йдеться в сьогоднішній заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
«Зараз у політичних іграх розмінною монетою стала проста людина. На неї спрямована масована атака з екрана телевізора та зі сторінок газет. Проте найменше політики замислюються над вирішенням проблем пересічного киянина. Таку ситуацію можна назвати політичним вампіризмом. Ці політичні вампіри не працюють самі і відволікають увагу від реальної роботи, яку виконують інші», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
За словами мера Києва, вже після виборів у Верховну Раду політична самореклама не зменшує обертів. «За попередніми даними, зібраними з відкритих джерел, на багатотисячні тиражі газет, листівок і плакатів політичної реклами тільки за останні чотири місяці витрачено близько 13 млн. доларів США. Невже більше немає іншого застосування цим коштам? І звідки такі гроші беруться на саморекламу, якщо у деклараціях всі поголовно вказують мізерні доходи? Якби ці кошти були спрямовані на вирішення конкретних проблем конкретних людей, частину бюджету столиці можна було б спрямувати на розвиток інфраструктури міста, а не на соціальні потреби», – цитує прес-служба слова мер Києва.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до киян з закликом “звертати менше уваги на порожні і гучні обіцянки окремих осіб, які вважають себе мешканцями політичного Олімпу”. “Столична влада займається реальними справами для покращання життя кожного киянина і результати цієї роботи очевидні”, – підкреслив при цьому столичний голова.
Водночас, в повідомленні прес-служби не вказано, на чию саме адресу зроблено Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ заяву.