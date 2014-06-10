Терористи атакують аеропорт Луганська: військові тримають оборону

Про це ТСН.ua розповіли військові, які перебувають в аеропорту. Атаку терористи розпочали близько 00:00.

Бій відбувається під щільним мінометним обстрілом з боку терористів. Військові успішно відбивають атаку, терористи зараз змушені змінювати позиції - вони рухаються у бік Луганська.

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За наявною зараз інформацією, загиблих і поранених серед військових немає. Бій триває.

Нагадаємо, сьогодні з'явився наказ лідера самопроголошеної терористичної "Луганської народної республіки" Валерія Болотова про закриття Луганського аеропорту. Однак українські військові кажуть, що це доручення є сміховинним, адже терористи не контроллють аеропорт.

Більше того, летовище вже майже три місяці не приймає і не відправляє пасажирські літаки. Терористи намагаються відбити аеропорт. Позавчора терористи із надзвичайно серйозним озброєнням - у них були навіть керовані ракети - атакували аеропорт.

Військові відбили атаку, постраждалих серед них немає. А от серед терористів не один. Напередодні близько 18.00 вечора атака повторилась, її також успішно відбили.