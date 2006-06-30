Ющенко внесе кандидатуру Тимошенко у вівторок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий у вівторок, 4 липня, внести у Верховну Раду кандидатуру для затвердження на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні журналістам перед відльотом до Німеччини на матч Україна-Італія у чвертьфіналі Чемпіонату світу по футболу 2006 року.

За словами В.ЮЩЕНКА, необхідно налагодити діалог між парламентнською більшістю та опозицією. «Якщо виходити з тих планів, які ми у рамках переговорів досягли із більшістю та опозицією сьогодні, то можна сподіватися, що у найближчий тиждень буде відновлена конструктивна робота парламенту і в рамках цієї роботи я готовий у вівторок подати подання на прем’єр-міністра», - сказав Президент.

Як відомо, на посаду прем’єр-міністра України від Коаліції демократичних сил (“Наша Україна”, БЮТ та СПУ) претендує БЮТ, а саме – лідер цього блоку Юлія ТИМОШЕНКО.