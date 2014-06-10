Усі колонії Донеччини забезпечені харчами - ДПтС

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС у зв’язку з появою в ЗМІ коментарів так званого «прем’єр-міністра» самопроголошеної «ДНР» Олександра Бородая щодо можливого бунту в установах виконання покарань у Донецькій області через неспроможність пенітенціаріїв виконувати низку важливих завдань.

«З метою об’єктивного інформування суспільства про стан справ у підпорядкованих органах та установах керівництво Державної пенітенціарної служби України офіційно повідомляє, що всі установи виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС України, функціонують відповідно до чинного законодавства України з децентралізованою організацією та координацією основних напрямків діяльності», - заявили в прес-службі.

Читайте такожУ ДПтС заперечують, що випускали в'язнів з колоній на підмогу "тітушкам"«Жодних повноважень щодо охорони, нагляду й безпеки, як і продовольчого забезпечення засуджених, які відбувають покарання в установах зазначеного регіону, ніхто представникам самопроголошеної «ДНР» не делегував», - додали в ДПтСУ.

«На даний час усі пенітенціарні установи області в повній мірі забезпечені продовольством. В установах виконання покарання та слідчих ізоляторах організовано триразове гаряче харчування відповідно до затверджених на державному рівні норм і вимог. Видача основних продуктів для харчування спецконтингенту проводиться на 100% з урахуванням замін», - йдеться в повідомленні.

Разом з цим, визнали в ДПтС, дійсно існує проблема із своєчасним якісним медичним обслуговуванням ув’язнених та засуджених, першочергово тих, які потребують госпіталізації до медичних закладів МОЗ України.

«У зв’язку з особливостями транспортних перевезень в області, перекриттям сепаратистами автомагістралей значно ускладнюється ситуація з наданням зазначеним особам необхідної медичної допомоги», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожЧастину ув’язнених із колоній в Криму переведуть до Києва - ЗМІВодночас, як запевняють у прес-службі, «керівництвом ДПтС України та територіального органу управління вживаються всі можливі заходи для забезпечення належного функціонування установ виконання покарань, задоволення потреб та прав громадян, які відбувають покарання в установах Донецької області».

Подібні ж заяви, поширені сьогодні лідерами самопроголошеної держави, керівництво ДПтС України розцінює як «провокацію для територіальної громади та маніпуляції з новообраною владою, аби створити ймовірну суспільну загрозу та у подальшому виправдати свої неправомірні дії», підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, один з лідерів донецьких сепаратистів Бородай заявив, що на території Донецької області багато колоній відрізано від джерел постачання продовольством.

Читайте такожУ Донецьку бойовики напали на чергову частину виправної колонії«Ми не можемо забезпечити всі ці місця ув’язнення продовольством внаслідок того, що навколо цих в`язниць і зон йдуть бойові дії. У зонах цих є спалахи туберкульозу. Є туберкульозна зона – вона в Донецьку знаходиться, куди повинні звозитися всі, хто захворів туберкульозом в інших місцях ув’язнення. Зараз співробітники, що охороняють ці зони, не в змозі організовувати ці перевезення. Вони просто бояться це робити», – заявив Бородай, додавши, що охорона цих зон може розбігтися, оскільки багато співробітників вже звільняються.

«Якщо «зони встануть» – підніметься бунт... Нас це дуже сильно турбує», – резюмував він.

На території Донецької області діють 15 виправних колоній.