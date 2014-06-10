У Горлівці перекинувся КаМАЗ, що перевозив терористів - ЗМІ



Як передає Gorlovka.ua,за словами очевидців, зараз до місця аварії - біля автозаправної станції під`їхав кран, який намагається підняти вантажівку, але поки безуспішно.

Навколо автомобіля стоять понад 20 озброєних осіб. Співробітники ДАІ перекрили на цій ділянці рух, забезпечуючи проїзд автомобілів по іншій смузі.

При цьому очевидці не змогли пояснити, через що сталася дорожньо-транспортна пригода.

За однією з версій, КаМАЗ перекинувся на слизькій після дощу дорозі і в результаті його винесло на зустрічну смугу. Постраждалих немає.