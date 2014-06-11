Експерт: новій київській владі в найкоротші терміни необхідно зламати корупцію

Про це в інтерв’ю виданню “Главком” заявив керівник групи радників міського голови Ігор Ніконов.

«Меру і його новій команді необхідно в найкоротші терміни досконально вивчити проблематику міста. Після цього громаді Києва буде представлена ​​чітка програма реформування всіх сфер життя столиці », - зазначив Ніконов.

Він підкреслив, що для повноцінної роботи у місті, планує передати свій бізнес в управління команді професійних менеджерів.

«Необхідно терміново виявити і зруйнувати всі корупційні схеми. Звільнити і притягнути до відповідальності чиновників-хабарників. Крім того, створити всі умови для сприяння малому та середньому бізнесу, а також для залучення іноземних інвестицій до спустошеної від економічної кризи столиці», - підсумував Ігор Ніконов.