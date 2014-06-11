У Слов'янську знову стріляють

Про це з місця події у середу ввечері повідомляє журналіст Громадського телебачення Дмитро Гнап.

За його словами, чути артилерійську канонаду в районі села Семенівка.

Вдень прес-служба Донецької облдержадміністрації повідомляла, що у Слов'янську та районі досі перебої із забезпеченням мешканців водою та електроенергією.

Окрім того, згідно з інформацією ОДА, у Краматорську ситуація загострилася після аварії на очисних спорудах у Слов'янську. Зупинка насосних агрегатів може призвести до обмеження постачання місту як питної, так і технічної води.

Також станом на 16:00 у Торезі тривали перестрілки. Члени терористичної організації "ДНР" прибули до міськуправління МВС і захопили начальника слідчого відділу.

У Шахтарську фіксується пересування військової техніки "ДНР" в бік Сніжного, де терористи нарощують свої сили.

У Шахтарському районі залишається відкритим кордон. Прикордонні населені пункти Дмитрівка та Маринівка контролюють терористи.