Начальника одеських рятувальників визнали непричетним до подій 2 травня

Відповідний наказ був підписаний сьогодні, 12 червня, повідомляє Сегодня.

Нагадаємо, майора цивільного захисту Володимира Боделана двічі усували від обов'язків, але в підсумку комісія з розслідування визнала непричетність головного рятувальника Одеси до організації трагічних подій на Куликовому полі і сприяння сепаратистам.

Як раніше повідомлялося, Боделана усували від обов'язків на два тижні у зв'язку з розслідуванням трагедії 2 травня. Керівництво одеських рятувальників звинуватили в повільності і надмірній турботі про пожежну техніку.

Читайте такожВ Одесі відбулося Віче пам'яті загиблих 2 травня у Будинку профспілок під час масових заворушеньЗа численними свідченнями очевидців, на Куликове поле старші офіцери вирушили лише після того, як ретельно оглянули кинуту проукраїнськими активістами автоцистерну (її використовували як таран міліцейського кордону і барикад сепаратистів). До того моменту в Будинку профспілок вже вирувала пожежа.

Головний рятувальник затримку визнає, однак винними в ній вважає співробітників правоохоронних органів.