США перевіряють, чи є в Україні російські танки

Про це зазначила під час щоденного брифінгу речник Державного департаменту США Джен Псакі, повідомляє Вголос.

«Ми бачили повідомлення ЗМІ щодо можливого перетину кордону трьома російськими танками та іншою військовою технікою на Сході України. Якщо ці повідомлення є вірними, на що у мене поки немає офіційних підтверджень, це означатиме серйозну та тривожну ескалацію кризи в Східній Україні», – сказала Псакі.

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Вона нагадала, що Сполучені Штати раніше вже засудили потік бойовиків та зброї в Україну з боку РФ, що значно дестабілізує ситуацію в регіоні та порушує женевські домовленості.