На борту збитого в Луганську літака було 49 осіб - CNN
Про кількість загиблих поки не повідомляється
На борту збитого терористами в Луганську літака ІЛ-76 було 49 пасажирів.
Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.
Точна кількість жертв і постраждалих в результаті злочину терористів і російських диверсантів поки невідома.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на борту було 30 осіб.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 червня під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України ІЛ-76.
Літак був уражений пострілами з вогнем зенітної установки і крупнокаліберного кулемета.
Літак перевозив особовий склад з метою ротації. На борту літака знаходилися військовослужбовці, техніка, спорядження і продовольство.
Кількість загиблих в повідомленні не уточнюється.