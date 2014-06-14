На борту збитого в Луганську літака було 49 осіб - CNN

На борту збитого терористами в Луганську літака ІЛ-76 було 49 пасажирів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.

Точна кількість жертв і постраждалих в результаті злочину терористів і російських диверсантів поки невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на борту було 30 осіб.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 червня під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України ІЛ-76.

Літак був уражений пострілами з вогнем зенітної установки і крупнокаліберного кулемета.

Літак перевозив особовий склад з метою ротації. На борту літака знаходилися військовослужбовці, техніка, спорядження і продовольство.

Кількість загиблих в повідомленні не уточнюється.