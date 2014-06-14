Майдан заявив, що не має стосунку до акції протесту під посольством РФ

Про це йдеться у повідомленні від Maidan Press Center.

"Стосовно подій біля російського посольства Центральна Рада Сотень, Координаційна Рада Майдану, Люстраційний комітет Майдану, Maidan Press Center та інші організації та ініціативи Майдану офіційно заявляють, що ніякого відношення до організації акції протесту під стінами посольства РФ не мають", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

"Вважаємо, що намагання штурму будівлі посольства РФ вигідне ворогам України, які зможуть використати ці події проти інтересів українського народу. Частина сотень Самооборони Майдану на даний момент підтягуються до посольства РФ, з метою запобігти можливому загостренню ситуації та не допустити провокацій", - повідомляє Майдан.

У повідомленні висловлюється розуміння обурення українців, чиї сини, брати та чоловіки щодня гинуть на Сході нашої країни від рук кремлівських найманців, захищаючи територіальну цілісність держави, мир та спокій українців. Проте, на думку керівництва Майдану, існують більш дієві методи впливу на країну-агресора. Серед таких: відкликання посольства України з Росії, розірвання дипломатичних відносин, повне перекриття державного кордону з Російською Федерацією, блокування рахунків та майна російських державних компаній.

"Український народ веде війну за Незалежність та право на майбутнє! Ми не можемо піддаватися емоціям, допомагаючи ворогу", - говориться у повідомленні.