Росія спекулює на темі «гуманітарної катастрофи» в Україні - МЗС

МЗС України заявляє, що Росія обрала нову тактику ворожої політики - активні спекуляції на темі «гуманітарної катастрофи» в Україні.

Як ідеться у заяві МЗС, переданій агентству УНІАН, новою тактикою ворожої політики Росії стосовно України стали активні спекуляції на темі «гуманітарної катастрофи» в Україні. Кремль намагається сформувати викривлене уявлення про причини та стан ситуації на сході України.

Лицемірну політику Росії аж ніяк не цікавить безпека та життя людей в Луганській та Донецькій областях. Основна причина драматичного становища на сході України – це неприхована політична та військова підтримка Росією терористів, наголошують в МЗС.

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Як зазначається у заяві, головною пропагандистською метою Кремля є спроби відвернути увагу світової спільноти від своїх злочинних дій. Росія не зробила жодного кроку, щоб відмежуватися від бандитів та засудити вчинені ними терористичні акти проти українських громадян та військових. Навпаки, остерігаючись цього, Росія опустилася до того, що заблокувала появу заяви голови Ради Безпеки ООН, в якій пропонувалося висловити осуд терористів.

Уряд України робить все можливе для захисту жителів східних регіонів, зазначають в МЗС.

Для мирного населення, яке бажає залишити зону антитерористичної операції, створено гуманітарні коридори. Працює національний координаційний штаб з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Донецької та Луганської областей до інших регіонів країни. Особлива увага приділяється евакуації дітей.

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Після процедури ідентифікації на блокпостах сил АТО громадяни України отримуватимуть відповідний документ, який надає право на доступ до медичного обслуговування, виплат пенсій і різних видів державної допомоги.

Розгорнуто мережу мобільних пунктів для забезпечення громадян питною водою, харчуванням і медикаментами. З цією метою уряд співпрацює з неурядовими та міжнародними організаціями і волонтерами.

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Натомість російські терористи цілеспрямовано ведуть війну проти мирних людей. Вони викрадають дітей, чинять перешкоди вільному виїзду людей, в т.ч. хворих, яких потім цинічно використовують як живий щит, заявляють у МЗС та наголошують, що мир і безпека на сході нашої держави настануть лише після подолання терористичної загрози, яка підтримується Кремлем.

Разом з усім міжнародним співтовариством Україна вимагає від Росії припинити брехливу пропагандистську кампанію, покласти край кривавій підтримці вбивць, зупинити постачання їм зброї та військової техніки і публічно закликати терористів негайно скласти зброю.