США назвали лицемірством пропозицію Росії про "гуманітарні коридори"

Про це у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі, передає Радіо Свобода.

У понеділок Росія на закритому засіданні Ради безпеки ООН пропонувала проект резолюції про створення "гуманітарних коридорів".

Посол України в ООН Юрій Сергєєв назвав висунуту Росією пропозицію цинічною та аморальною. Його британський колега Марк Лайл Ґрант повідомив після засідання Ради безпеки, що російська пропозиція не була підтримана більшістю членів Радбезу.

Нагадаємо, раніше російська журналістка Марія Турченкова написала, що жоден російський канал не показав кадри з трунами російських бойовиків, загиблих у Донецьку, які переправляли з України до Росії.