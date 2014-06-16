Провокації, маски, камуфляж: мітинг під генконсульством РФ в Одесі

Вони принесли прапори України, чорно-червоний прапор, кілька десятків траурних вінків і автомобільні шини. Як пояснили організатори, вінки вони хочуть покласти до дверей консульства на згадку про загиблих українських військових на сході країни.

Учасники акції зупинилися перед правоохоронцями, частина з яких була в звичайній міліційній формі, частина – в чорному одягу, в бронежилетах і касках, а також ще частина – в камуфляжі і касках.

Читайте такожМітинг під посольством РФ у Києві є результатом недружньої політики Москви - радник АваковаМітингувальники зібрали підписи під зверненням і спробували пройти до входу в будівлю, щоб віддати документ і покласти траурні вінки, але правоохоронці їх не пропустили. Почалася тиснява, потім сталася сутичка з участю людей у камуфляжі, після якої постраждала одна людина. Потерпілого забрала швидка допомога.

На місце події прибув начальник головного управління МВС в Одеській області Іван Катеринчук.

Учасники акції вимагали, щоб він пояснив, хто такі люди у камуфляжі.

Через деякий час Катеринчук повідомив, що це – охоронна фірма «Гепард».

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, «в ході мітингу відбулися сутички між групою молодих людей, які були в чорних масках, і представниками охоронної структури «Гепард», яка була задіяна в охороні громадського порядку».

У свою чергу під час зустрічі з представниками громадських організацій голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця заявив, що невідомі під виглядом журналістів під час пікетування Генконсульства намагалися пронести в будівлю вибухівку, 2 людей затримано.

Також, за даними місцевих ЗМІ, представники самооборони одеського Євромайдану повідомили, що акцію організували члени політичних організацій ВО "Свобода" та Соціал-націоналістична асамблея.