Парубій: На Донбасі можуть ввести воєнний стан

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій на брифінгу для преси.

Парубій підкреслив, що питання запровадження воєнного стану “перебуває на розгляді”. Водночас українська сторона хоче зробити все можливе, щоб ті, хто сьогодні воює зі зброєю, склали її та залишили територію України, сказав він.

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Секретар РНБО прогнозує, що вже через 5-7 днів Україна буде готова оголосити про таку ініціативу (УНІАН: раніше президент України Петро Порошенко говорив про припинення вогню на короткий термін після того, як буде відновлено повний контроль на українсько-російському кордоні). За словами Парубія, термін для того, щоб люди зі зброєю могли її здати, буде оголошено додатково, але він вважає, що це буде не більше двох тижнів.

Парубій розповів, що на сьогодні триває вже п'ята фаза антитерористичної операції, і та координація, яка є між силовими підрозділами, є достатньою для того, щоб продовжувати успішне звільнення українських міст.

Парубій зауважив, що якщо все ж таки буде ухвалено рішення про запровадження воєнного стану, буде проведене додаткове засідання РНБО: “Сьогодні готуються експертні висновки щодо можливості введення воєнного стану, очевидно, що такий варіант розглядається, і коли з цього приводу президент прийме необхідне рішення, очевидно, буде зібрано засідання РНБО, на якому це питання буде обговорюватися і буде прийматись рішення”.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко виступає за припинення вогню на Донбасі на цьому тижні.

Зокрема, як заявив глава держави перед засіданням РНБО, «відповідно до тих рішень, які сьогодні будуть прийняті Радою національної безпеки і оборони, буде запропоновано припинення вогню як початок реалізації мирного плану президента. Я також сподіваюся, що нам вдасться все зробити, щоб це прозвучало вже на цьому тижні».

Він наголосив, що час дії припинення вогню буде обмежений.