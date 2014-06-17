На Донеччині терористи обстрілювали військових з 8 мінометів, поранених - більше 30

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, сьогодні з 02.00 до 02.40 позиції прикордонників та військовослужбовців Збройних сил в районі населеного пункту Олексіївське були обстріляні масивним вогнем з 8 мінометів.

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Вогонь вівся прицільно та корегувався спеціально навченими бойовиками. В епіцентрі обстрілу опинилися найважливіші об’єкти табору. Зайнявши кругову оборону, прикордонники спільно з підрозділами ЗСУ вступили в бій, після чого бойовики відступили.

В ході бойового протистояння загалом поранено 31 військовослужбовця, з них одинадцять прикордонників. Прикордонник з пораненням середньої важкості та військовослужбовець з важким пораненням були евакуйовані вертольотом ЗСУ.