У мережі з'явилося відео, як терористи обстріляли Добропілля з установки "Град"
15:48, 15 червня 2014Політика
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Снаряди потрапили на територію овочевої бази і вбили одну людину.
В інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як терористи вели вогонь з установки "Град" по селищу Добропілля Донецької області.
Як повідомляв УНІАН, 13 червня терористи хотіли обстріляти блокпост українських силовиків, але помилилися і всі ракети потрапили в овочеву базу.
Відео InfoResist
Внаслідок обстрілу Добропілля з установки залпового вогню, одна цивільна особа загинула і двоє поранені. На місці вогневого удару виявлено три снаряди від РСЗО “Град”, які так і не вибухнули, а на полі поблизу овочесховища нараховано 13 воронок.
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