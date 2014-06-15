У мережі з'явилося відео, як терористи обстріляли Добропілля з установки "Град"

В інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як терористи вели вогонь з установки "Град" по селищу Добропілля Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня терористи хотіли обстріляти блокпост українських силовиків, але помилилися і всі ракети потрапили в овочеву базу.

Відео InfoResist