У мережі з'явилося відео, як терористи обстріляли Добропілля з установки "Град"

15:48, 15 червня 2014
Політика
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Снаряди потрапили на територію овочевої бази і вбили одну людину. 

В інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як терористи вели вогонь з установки "Град" по селищу Добропілля Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня терористи хотіли обстріляти блокпост українських силовиків, але помилилися  і всі ракети потрапили в овочеву базу.

Відео InfoResist

Внаслідок обстрілу Добропілля з установки залпового вогню, одна цивільна особа загинула і двоє поранені. На місці вогневого удару виявлено три снаряди від РСЗО “Град”, які так і не вибухнули, а на полі поблизу овочесховища нараховано 13 воронок. 
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