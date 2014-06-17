Парламент не включив до порядку денного законопроекти про вибори народних депутатів
Верховна Рада не включила до порядку денного законопроекти щодо проведення парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, пропонувалося включити до порядку денного 3 законопроекти, якими передбачалося внесення змін у закон про вибори народних депутатів.
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За включення законопроектів до порядку денного авторства депутатів Юрія Мірошниченка, Миколи Рудьковського, Руслана Кошулинського проголосували 167 депутатів при необхідних 226.
Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії, а з фракції Партії регіонів проголосував один народний депутат, з групи "Економічний розвиток" - 2 народних депутата, з групи «Суверенна європейська Україна» - 3.
У той же час після нерезультативного голосування за включення до порядку денного цих законопроектів голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що "в парламенті є законопроект народного депутата Руслана Князевича, який регламентує всі ці питання, і ми можемо його розглянути без будь-яких проблем".
За словами спікера, застережень щодо розгляду в Раді питань, що стосуються виборчого законодавства немає.