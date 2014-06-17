Парламент не включив до порядку денного законопроекти про вибори народних депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, пропонувалося включити до порядку денного 3 законопроекти, якими передбачалося внесення змін у закон про вибори народних депутатів.

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За включення законопроектів до порядку денного авторства депутатів Юрія Мірошниченка, Миколи Рудьковського, Руслана Кошулинського проголосували 167 депутатів при необхідних 226.

Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії, а з фракції Партії регіонів проголосував один народний депутат, з групи "Економічний розвиток" - 2 народних депутата, з групи «Суверенна європейська Україна» - 3.

У той же час після нерезультативного голосування за включення до порядку денного цих законопроектів голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що "в парламенті є законопроект народного депутата Руслана Князевича, який регламентує всі ці питання, і ми можемо його розглянути без будь-яких проблем".

За словами спікера, застережень щодо розгляду в Раді питань, що стосуються виборчого законодавства немає.