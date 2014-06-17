УДАР пропонує Раді ухвалити рішення про саморозпуск
Фракція “УДАР” пропонує народним депутатам ухвалити рішення про саморозпуск парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявив голова фракції “УДАР” Віталій Ковальчук.
“Ми пропонуємо ухвалити постанову, в якій оголосити про саморозпуск Верховної Ради України та звернутися до президента України з пропозицією призначити дострокові парламентські вибори у визначені Конституцією строки. А тим часом напрацьовувати виборче законодавство, перейти до пропорційної системи, щоб обрати склад парламенту, який відповідатиме позиціям суспільства”, - наголосив Ковальчук.
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Він додав, що фракція партії “УДАР” підготувала текст відповідного проекту постанови.
Ковальчук запропонував усім фракціям і групам підтримати цю постанову після доопрацювання.
“Цим ми виконаємо свій обов'язок перед українським народом”, - наголосив Ковальчук.