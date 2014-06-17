УДАР пропонує Раді ухвалити рішення про саморозпуск

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявив голова фракції “УДАР” Віталій Ковальчук.

“Ми пропонуємо ухвалити постанову, в якій оголосити про саморозпуск Верховної Ради України та звернутися до президента України з пропозицією призначити дострокові парламентські вибори у визначені Конституцією строки. А тим часом напрацьовувати виборче законодавство, перейти до пропорційної системи, щоб обрати склад парламенту, який відповідатиме позиціям суспільства”, - наголосив Ковальчук.

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Він додав, що фракція партії “УДАР” підготувала текст відповідного проекту постанови.

Ковальчук запропонував усім фракціям і групам підтримати цю постанову після доопрацювання.

“Цим ми виконаємо свій обов'язок перед українським народом”, - наголосив Ковальчук.