Близько 1,5 тис. активістів вимагають під ВР провести дострокові парламентські вибори

Як передає кореспондент УНІАН, активісти також вимагають знизити прохідний виборчий бар'єр для партій на виборах до 3%, ввести пропорційну систему виборів з відкритими списками, гарантувати прозоре фінансування виборчих кампаній та невідворотність покарання за порушення на виборах.

Пікетувальники тримають в руках державні прапори та прапори Самооборони Майдану, а також плакати: “Новій країні — нова Рада!”, “Політики, як памперси, - їх потрібно змінювати регулярно і завжди за однією причиною!”, “Верховну Раду - на полічний смітник!”, “Геть з Ради, колоради!”.

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Представники Самооборони Майдану вишикувалися від центрального входу до будівлі Верховної Ради й у напрямку до паркувального майданчика у два ряди, таким чином створивши коридор. Всередині коридору активісти постелили роздруковані на білому папері обличчя депутатів, які голосували за «закони 16 січня».

Охоронців біля ВР не багато. Центральний та боковий вхід до будівлі охороняють близько 30 міліціонерів, проте біля Маріїнського парку припарковано 15 мікроавтобусів із затонованими вікнами.