Порошенко запропонував Раді призначити нового главу МЗС

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Дешиці від виконання обов'язків міністра закордонних справ України, а також - про призначення Павла Клімкіна міністром закордонних справ України.

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Проекти відповідних постанов від 18 червня за поданням президента України зареєстровані на сайті ВР.