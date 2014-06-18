Порошенко запропонував Раді призначити нового главу МЗС
12:28, 18 червня 2014Політика
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Президент вніс до ВР подання на звільнення Дещиці та призначення міністром закордонних справ Клімкіна.
Новим главою МЗС може стати Павло Клімкін / Радіо Свобода
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Дешиці від виконання обов'язків міністра закордонних справ України, а також - про призначення Павла Клімкіна міністром закордонних справ України.
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Проекти відповідних постанов від 18 червня за поданням президента України зареєстровані на сайті ВР.
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