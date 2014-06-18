Єврокомісар Фюле відвідає Україну 18-19 червня

13:56, 18 червня 2014
Політика
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Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле відвідає Україну 18-19 червня з робочим візитом.

REUTERS

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник єврокомісара Пітер Стано.

Фюле «їде в Київ з робочим візитом у контексті всієї роботи, яку ми проводимо з Україною», - сказав він.Читайте такожШтефан Фюле виступив за прийняття України до складу Євросоюзу

За словами Стано, Фюле проведе зустрічі з представниками української влади та громадянського суспільства.

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