Терористи підбили український танк Т-64Б - спікер АТО
15:12, 18 червня 2014Політика
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Терористи за минулу добу підбили танк Т-64Б Збройних сил України.
REUTERS
Про це InfoResist повідомив керівник оперативної групи з інформування антитерористичної операції Владислав Селезньов.
"За минулу добу було кілька зіткнень сил АТОпроти бойовиків та найманців з Росії, в результаті чого ми понесли втрати, зокрема, був пошкоджений танк Т-64Б", - сказав він.
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Селезньов також повідомив, що серед терористів багато вбитих та поранених, сили АТО знищили вогневі точки противника.
Відео InfoResist
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