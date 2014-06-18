Терористи підбили український танк Т-64Б - спікер АТО

Про це InfoResist повідомив керівник оперативної групи з інформування антитерористичної операції Владислав Селезньов.

"За минулу добу було кілька зіткнень сил АТОпроти бойовиків та найманців з Росії, в результаті чого ми понесли втрати, зокрема, був пошкоджений танк Т-64Б", - сказав він.

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Селезньов також повідомив, що серед терористів багато вбитих та поранених, сили АТО знищили вогневі точки противника.