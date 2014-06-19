Яценюк прибув до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, наразі він у президії парламенту спілкується із головою Верховної Ради Олександром Турчиновим та віце-спікером парламенту Русланом Кошулинським.

У сесійній залі відбувається розгляд питань порядку денного.

Як повідомлялося, сьогодні президент України Петро Порошенко має представляти у ВР кандидатів на посади керівників НБУ, Генпрокуратури та МЗС, але наразі його у сесійній залі ВР немає.

Читайте такожВР сьогодні розгляне кадрові призначення

Довідка УНІАН. 18 червня президент подав до ВР проект постанови, якою пропонує Верховній Раді призначити Валерію Гонтареву на посаду голови Національного банку замість Степана Кубіва.

Також президент вніс до ВР подання про надання згоди на призначення Віталія Яреми на посаду генерального прокурора України.

Крім того, Порошенко вніс до парламенту подання на звільнення Андрія Дешиці від виконання обов'язків міністра закордонних справ України та про призначення Павла Клімкіна міністром закордонних справ України.