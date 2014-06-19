Суд переніс на 9 липня розгляд апеляції на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Валентина Теліченко повідомила, що це пов'язано з участю голови колегії суддів Тетяни Фрич у роботі з'їзду суддів.

Засідання суду з розгляду апеляції на вирок Пукачу призначене на 9 липня на 11.00.

Читайте такожРозгляд апеляції на вирок Пукачу відкладено на 28 квітня

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Представник інтересів вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теліченко подала апеляцію на вирок Пукачу. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала Теліченко.

Потерпілий Олексій Подольський також оскаржив вирок Пукачу. За словами Теліченко, в апеляції Подольського йдеться про те, що Пукач не просто застосовував до нього силу, а й катував, а Печерський райсуд не вказав цього у своєму вироку.

У свою чергу, адвокат засудженого Пукача Григорій Демиденко вимагає від Апеляційного суду Києва скасувати вирок його підзахисному, і направити справу на нове розслідування.