Порошенко знову провів телефонну розмову з Путіним

Президент України окреслив ключові позиції і графік реалізації мирного плану ситуації на сході держави. Петро Порошенко наголосив на необхідності звільнення заручників та встановлення ефективного режиму контролю на українсько-російському кордоні.

Глава української держави наголосив, що разом з припиненням вогню, розраховує на підтримку мирного плану.

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Президент Росії висловив підтримку зусиллям з деескалації ситуації в Донецькій та Луганській областях, процесу припинення вогню та реалізації мирного плану Президента України.