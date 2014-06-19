Порошенко знову провів телефонну розмову з Путіним
22:55, 19 червня 2014Політика
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19 червня відбулась телефонна розмова Президента України з Президентом Росії.
Президент України провів телефону розмову з Президентом Росії Фото УНИАН
Президент України окреслив ключові позиції і графік реалізації мирного плану ситуації на сході держави. Петро Порошенко наголосив на необхідності звільнення заручників та встановлення ефективного режиму контролю на українсько-російському кордоні.
Глава української держави наголосив, що разом з припиненням вогню, розраховує на підтримку мирного плану.
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Президент Росії висловив підтримку зусиллям з деескалації ситуації в Донецькій та Луганській областях, процесу припинення вогню та реалізації мирного плану Президента України.
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