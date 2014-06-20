Словаччина висловила підтримку євроінтеграційному курсу України



Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, в повідомленні зазначено, що телефонна розмова відбулася з ініціативи словацької сторони. Глава зовнішньополітичного відомства СР привітав Клімкіна з призначенням на посаду та висловив запевнення у підтримці Словаччиною євроінтеграційного курсу України.

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Співрозмовники домовилися про обмін робочими візитами у найближчий період з метою продовження діалогу з усього кола питань як двостороннього співробітництва, так і в рамках взаємодії України та ЄС.

Перша особиста зустріч глав МЗС України та Словаччини відбудеться 23 червня ц.р. у Люксембурзі у рамках засідання Ради Міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.