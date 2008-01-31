Верховний суд поставив крапку у справі про гречку Черновецького

Верховний Суд України визнав правомірним закриття Генеральною прокуратурою кримінальної справи, яку було порушено прокуратурою столиці за позовом громадянина Віктора СПІРІДОНОВА за фактом підкупу виборців Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на виборах Київського міського голови у 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні винесла колегія суддів Палати з кримінальних справ Верховного Суду України.

Як ідеться в ухвалі, «касаційну скаргу СПИРИДОНОВА В.К. залишити без задоволення. Постанову Печерського районного суду м. Києва, а також постанову слідчого Генеральної прокуратури України про закриття кримінальної справи і постанову Апеляційного суду м. Києва залишити без змін».

В.СПИРИДОНОВ, звертаючись з касаційною скаргою до ВСУ, просив визнати незаконною постанову Генпрокуратури про закриття кримінальної справи.

Представник інтересів в суді В.СПИРИДОНОВА Валерій КАРПУНЦОВ зауважив, що вони знову збиратимуть матеріали і звертатимуться до прокуратури м.Києва з цього ж приводу.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу за фактами підкупу виборців на користь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було порушено заступником прокурора Києва 3 квітня 2006 року. Справа була порушена за ознаками злочину щодо перешкоджання вільному здійсненню громадянами України свого виборчого права, поєднаного з підкупом виборців (ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України). Пізніше справа була витребувана і закрита Генеральною прокуратурою України.

29 листопада 2007 року ВСУ зобов’язав Генпрокуратуру надати матеріали про порушення цієї кримінальної справи і постанови Генпрокуратури про її закриття. Таким чином Верховний Суд задовольнив клопотання громадянина В.СПИРИДОНОВА за його касаційною скаргою на рішення Печерського райсуду столиці і Апеляційного суду.

В.СПИРИДОНОВ оскаржував закриття кримінальної справи у Печерському районному суді і Апеляційному суді.