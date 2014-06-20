Безпосередньо АТО керує не Крутов, а військовий генерал - Наливайченко

Про це заявив голова СБУ Валенттин Наливайченко в інтерв'ю газеті День, однак при йьому він відмовився назвати прізвище керівника АТО.

"Безпосередньо АТО керує військовий генерал, досвідчена людина. Не будемо називати прізвище. Генерал Крутов очолює Антитерористичний центр — це міжвідомчий координаційний орган, який включає Міноборони, МВС, цивільну інфраструктуру, органи місцевої влади, службу з надзвичайних ситуацій та інші суб’єкти по боротьбі з тероризмом", - сказав Наливайченко.

Голова СБУ підкреслив важливу роль координації та злагодження дій різних підрозділів.

"Координація є основним чинником будь-якої спецоперації. Проблеми були з самого початку: і з координацією, і зі зброєю, і зі зв’язком. Ми починали з повної руїни", - говорить Наливайченко.

Читайте такожСБУ оцінює кількість терористів і бандитів на Донбасі в 4,5 тисячіОднак сьогодні, на думку Наливайченка, Головнокомандувач ЗСУ і РНБО вибудували "не просто координацію, а жорстке управління АТО".

"На території, захопленій тероризмом та бандитизмом, має бути відновлено мир та стабільність. Повинна запрацювати цивільна адміністрація, яка візьме під контроль управління та інфраструктуру регіону. Саме проти мирного плану діють диверсанти й терористи: підривають електромережі, об’єкти водопостачання, викрадають дітей, грабують та залякують мирне населення", - наголосив голова СБУ.

Нагадаємо, також у цьому інтерв'ю Наливайченко повідомив, що агресія Росії проти України готувалася вже давно з відома екс-президента Віктора Януковича.