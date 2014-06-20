На Луганщині терористи силою виганяють жителів на мітинг і погрожують підірвати шахти з гірниками - активіст

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Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила правозахисник Олена Степова.

"Ровеньки. Місто перекрито козаками. Вони затримали автобуси з першою зміною. Людей в шахту не пускають. Дали в руки російські прапори і прапори ЛНР і виводять на мітинг проти АТО. Обходять квартири, людей виводять на мітинг. Ставлять по краях жінок і дітей. Кажуть, так зустрічатимуть нацгвардію, яку називають Правим сектором. Місто контролюють козаки. Мітинг під управлінням і керівництвом в.о. міського голови Княжева буде проходити в центрі міста. Людей тримають на блок постах", - повідомляє Степова.Читайте такожГлава російського козацтва заявив, що кількість направлених із РФ до України бойовиків ніхто не рахує

За її словами, місцеві шахтарі, щоб не потрапити на мітинг спускаються в шахту і по закінченню зміни не піднімаються.

"На шахтах чекають люди з автоматами. Шахтарів називають трусами і кажуть, треба ставати на коліна перед Путіним, і просити захисту, мовляв, усе залежить від вас, війська вже поруч, чекають нашого крику про допомогу. Кажуть, що 22 червня, знакова дата, мовляв, у цей день впаде нацизм в Україні. Так, і якщо шахти будуть працювати - погрожують терактами у місті та на підприємствах, кажуть у них для цього все готово. Їх воєнком Ілліч, сказав прямо-нам шахти нах не потрібні, підірвемо разом зі зрадниками (це про шахтарів). Народ в шоці", - написала в соцмережі правозахисник.