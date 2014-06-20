Сили АТО зайняли Сіверськ - Донецька ОДА

Сили АТО зайняли Сіверськ. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

"Військовослужбовці української армії зайняли Сіверськ (Артемівський район)", - повідомляють в ОДА.

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Також наголошується, що за минулу добу під час боїв біля Красного Лиману знищено велику кількість бойовиків, а також захоплені броньована розвідувально-дозорна машина і «КамАЗ» з крупнокаліберним кулеметом.

"Бойові дії в населених пунктах Ямпіль і Закотне тривають. Дії ВСУ ускладнюються перебуванням в зоні проведення операції мирного населення. До ополченців прибуває підкріплення", - розповіли в ОДА.

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За інформацією донецьких чиновників, у Слов'янську та Слов'янському районі протягом дня чути перестрілки.

"Місто оточене силами АТО. Місцеві жителі в міру можливостей, забезпечуються продуктами першої необхідності. Їх реалізація здійснюється з машин", - додають в прес-службі.