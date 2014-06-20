У Слов'янську організована роздрібна торгівля продуктами з машин
14:05, 20 червня 2014Суспільство
0 0
У Слов'янську Донецької області, у зв'язку із закриттям у місті магазинів, в даний час організована роздрібна торгівля продуктами з машин.
фото REUTERS
Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької обласної держадміністрації (ОДА). "Жителі Слов'янська, по мірі можливостей, забезпечуються продуктами першої необхідності. Їх реалізація здійснюється з машин",- сказано в повідомленні.
Читайте такожСелезньов: Бойовики продовжують обстрілювати житлові райони Слов'янська та Краматорська
За інформацією департаменту, отриманою від райдержадміністрацій та виконкомів міськрад, в інших населених пунктах Донецької областімагазини працюють в штатному режимі, їх графік роботи змінюється у разі проведення АТО.
Продукти першої необхідності на підприємства роздрібної торгівлі надходять вчасно, у достатньому асортименті та кількості, запевнили в ОДА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter