У Слов'янську організована роздрібна торгівля продуктами з машин

Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької обласної держадміністрації (ОДА). "Жителі Слов'янська, по мірі можливостей, забезпечуються продуктами першої необхідності. Їх реалізація здійснюється з машин",- сказано в повідомленні.

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За інформацією департаменту, отриманою від райдержадміністрацій та виконкомів міськрад, в інших населених пунктах Донецької областімагазини працюють в штатному режимі, їх графік роботи змінюється у разі проведення АТО.

Продукти першої необхідності на підприємства роздрібної торгівлі надходять вчасно, у достатньому асортименті та кількості, запевнили в ОДА.