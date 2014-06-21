Путін надурив Захід і тільки починає війну проти України – Daily Beast

Про це сьогодні пише редактор The Interpreter Майкл Вейсс на сторінках The Daily Beast, який радить забути про заяви, що Росія "згортає свою кампанію проти України", повідомляє ТСН.

"Кремль неприховано нарощував підтримку терористів у Донецьку і Луганську. Він також перекрив Україні газ, а тепер передислоковує війська назад до українських кордонів через тиждень після їхнього відведення", - пише автор статті.

Вейсс додає, що Росія веде проти України "війну на дистанційному керуванні". Для цього вона маскує свої дії за допомогою дезінформації, яка дозволяє правдоподібно заперечувати свою причетність.

"Але інколи маска сповзає, і це сталося 12 червня, коли український уряд заявив, що три російські танки Т-64 і кілька бронемашин зайшли на територію України", - пише автор.

Росія "приховала сліди" під пропагандою, заявивши, що це були захоплені терористами українські танки. Але ця версія не відповідає дійсності, тому що якби це сталося, Київ би першим заявив, що бойовики захопили бронетехніку, як він це робив впродовж всієї АТО.

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"Росія досі тримає на складах багато Т-64 в якості резерву. Крім того, на супутникових знімках НАТО показано, що 10 червня десять основних бойових танків були розміщені з іншого боку кордону з Донецькою областю в Ростові-на-Дону", - пише оглядач.

Він також зауважив, що є інформація про те, що 17 червня самопроголошений прем'єр так званої ДНР подякував Росії за "постійний потік добровольців".

Ще одним моментом, який на думку автора означає, що тепер Путін буде діяти активніше проти України, є те, що бойовики з батальйону "Восток" захопили штаб-квартиру самопроголошеної ДНР.

"Можливо, це вказує, що в Москви почалася нетерплячка через дилетантство своїх маріонеток на Сході України і вона віддала справу в руки загартованих в боях "професіоналів"", - йдеться в статті.

Автор також підкреслює, важливо не лише те, що оголошує кремлівська пропаганда, а й те, що вона замовчує.

Наприклад, МЗС Росії дуже гучно і зі скандалом критикував пікет російського посольства в Києві, під час якого ніхто не загинув. Але при цьому Москва ні слова не сказала про збитий "ІЛ-76", в якому загинули 49 українських солдатів.

Крім того, пише Вейсс, Росія знову почала стягувати свої війська до кордонів України.

"Не випадково, що російські сили повертаються до кордонів у той момент, коли Україна, схоже, досягла успіхів на війні", - йдеться в статті.

На думку автора, відведення військ Росії було лише тимчасовим маневром для того, аби зменшити тиск Заходу і посилити своїх терористів в Україні.