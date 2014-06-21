Мешканці селища на Донеччині самостійно розібрали блокпост бойовиків - ЗМІ

Жителі селища Шабельківка в Донецькій області прогнали озброєних бойовиків і розібрали блокпост.

Про це "Новости Донбасса" повідомили самі жителі селища Шабельківка, яке знаходиться біля Краматорська Донецької області.

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Мешканці запропонували терористам покинути селище і розібрати незаконно встановлений блокпост, однак представники терористичної організації "ДНР" відмовилися виконати вимогу мирних жителів. У відповідь жителі селища зібралися і без зброї прийшли до блокпосту, розібрали його і прогнали озброєних бойовиків.

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Жителі також повідомили редакції, що в період припинення активних дій у рамках антитерористичної операції, бойовики зміцнюють блокпости на в'їздах до Краматорська та свої позиції у містах.

Пос. Шабельковка около Краматорска 200 местных жителей без оружия разогнали террористов-сепаратистов и уничтожили блок-пост боевиков — Новости Донбасса (@novostidnua) 21 июня 2014

Пізніше видання повідомило, що бойовики провели "каральну операцію" проти мешканців, які знесли блокпост.

До населеного пункту були стягнуті додаткові сили російських найманців. За допомогою них був розігнаний повторний стихійний мітинг мешканців Шабельківки, пишуть "Новости Донбасса".

20.29 В селищі Шабельківка під Краматорськом озброєні терористи провели каральну операцію проти жителів, які знесли їх блокпост. Викрадали.

В поселке Щабельковка под Краматорском вооруженные террористы провели карательную операцию против жителей, снесших их блокпост. Похищали — Новости Донбасса (@novostidnua) 21 июня 2014

20.27 В Шабельківці озброєними терористами викрадено братів Олексія та Романа Хохотва. Їх звинувачують в організації знесення блокпоста.

В Шабельковке вооруженными террористами похищены братья Алексей и Роман Хохотва. Их обвиняют в организации сноса блокпоста — Новости Донбасса (@novostidnua) 21 июня 2014

20.29 Терористи розігнали повторний мітинг жителів Шабельківки, які знесли їх блокпост, стріляли в повітря, викрадали людей