На Донеччині успішно відбили напади терористів на військову частину

У ніч проти 21 червня було успішно відбито два збройних напади терористів на один з підрозділів зенітного ракетного полку Повітряних Сил ЗС України, що розташований у смт. Авдіївка, Донецької області.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Так, 20 червня близько 23:00, силами територіальної охорони підрозділу було попереджено проникнення групи терористів на військову територію. Після виявлення військовослужбовцями нападників, які намагалися якомога ближче підійти до бойових позицій спеціальної техніки, терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Після короткої перестрілки з військовослужбовцями ЗС України, бойовики відступили і залишили військовий об’єкт.

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Та під ранок, 21 червня, близько 4:40 відбувся інший напад. До підрозділу зенітних ракетних військ під’їхали автомобілі, один КАМАЗ та кілька легкових автомобілів, з яких вийшло до 50 осіб у камуфляжі. Без висування якихось ультиматумів вони через паркан відкрили вогонь з автоматичної зброї та гранатометів. При цьому, терористи з гранатометів обстрілювали, в основному, бойові позиції частини протиповітряної оборони. Тобто, метою нападників було завадити вартовим неба виконувати завдання за призначенням.

Після того як на допомогу вартовим неба прибули військовослужбовці частини спецпризначення Збройних Сил України, вони разом дали належну відсіч нападниками. Останні, близько 6:00 залишили підступи до військового об’єкту.

З боку військовослужбовців ЗС України загиблих та поранених немає. Щодо втрат терористів інформація уточнюється. Охорону території усіх підрозділів частини зенітних ракетних військ підсилено.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на сході країни з 22:00 20 червня до 10:00 27 червня.