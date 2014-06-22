У Харкові сталася сутичка між активістами Євромайдану та міліцією

Учасники віча тримали національні прапори, прапори кримсько-татарського народу, а також скандували «Путін-геть», «Слава Україні. Героям слава» та співали відому фанатську пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Вони вимагали люстрації, притягнення до відповідальності екс-керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова та донецького олігарха Рината Ахметова, які «потурають сепаратизму».

Крім цього, однією з головних вимог учасників віча було визнати Компартію України «терористичною організацією».

«З 18 червня є очевидні докази тому, що Комуністична партія є терористичною організацією. Бо вся фракція і вся організація Компартії Луганської області відкрито перейшла на бік терористів, увійшла до складу терористичної організації – так званої ЛНР. Це прямий доказ. Якщо одна з обласних організацій перейшла на бік терористів, значить вся організація – приблизно така ж само», - підкреслив один із координаторів Євромайдану Ігор Розсоха.

Читайте такожУ Харкові провели спільну ходу комуністи та російські націоналістиВін наголосив, що харківський Євромайдан подасть запит до Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку діям Компартії України.

Розсоха зауважив, що євромайданівці з’ясовуватимуть у прокуратурі інформацію про хід розслідування кримінального провадження стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Учасники віча також вимагали заборонити проводити в Харкові «зібрання сепаратистів» на площі Свободи.

Під кінець зібрання найбільш радикально налаштована його частина висловилася за те, щоб пройти пішою ходою на площу Свободи, де залишаються прихильники Антимайдану.

Розсоха назвав ці заклики провокацією проти Євромайдану і правоохоронців, які мають забезпечувати громадський порядок. Він закликав людей залишитися на площі Конституції. Незважаючи на це, кілька сотень учасників віча вирушили вулицею Сумською в бік площі Свободи.

Вони спочатку йшли вулицею Сумською, потім, щоб оминути кордон міліції, пішли через парк ім.Шевченка.

Агресивно налаштовані активісти Євромайдану намагалися прорвати кордон міліції біля одного з виходів станції метро «Університет». Правоохоронці, аби зупинити натовп, застосували гумові кийки. Кілька учасників ходи, які збурювали натовп, затримані міліцією.

На площі Свободи, за останньою інформацією, активістів Антимайдану вже немає.

Сутичка євромайданівців з правоохоронцями триває.