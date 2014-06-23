У перший день сесії ПАРЄ заслухає доповідь про вибори президента України
08:24, 23 червня 2014Політика
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У Страсбурзі відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка триватиме до 27 червня.
У Страсбурзі обговорять вибори президента України
У перший день сесії будуть представлені оцінки минулих 25 травня дострокових президентських виборів в Україні - доповідь про них підготував швейцарець Андреас Гросс.
Читайте такожПорошенко виступить на засіданні ПАРЄ 26 червня
У четвер, 26 червня, Страсбург відвідає президент України Петро Порошенко. Там він виступить перед депутатами ПАРЄ і представить свій мирний план врегулювання ситуації на сході країни.
Російська делегація в сесії ПАРЄ брати участь не буде, повідомляє "Ехо Москви". 10 квітня ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, але позбавила її до кінця року права голосу через нагнітання ситуації в Україні.
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