У перший день сесії ПАРЄ заслухає доповідь про вибори президента України

У перший день сесії будуть представлені оцінки минулих 25 травня дострокових президентських виборів в Україні - доповідь про них підготував швейцарець Андреас Гросс.

Читайте такожПорошенко виступить на засіданні ПАРЄ 26 червня

У четвер, 26 червня, Страсбург відвідає президент України Петро Порошенко. Там він виступить перед депутатами ПАРЄ і представить свій мирний план врегулювання ситуації на сході країни.

Російська делегація в сесії ПАРЄ брати участь не буде, повідомляє "Ехо Москви". 10 квітня ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, але позбавила її до кінця року права голосу через нагнітання ситуації в Україні.