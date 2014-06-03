Росія бойкотує ПАРЄ

Про це заявив глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков в інтерв'ю газеті Известия.

"Ми тимчасово припинили співпрацю з асамблеєю - на той час, поки діють санкції проти нашої делегації. Про це 26 травня був проінформований член Президентського комітету ПАРЄ, керівник групи «євролівих» Тіні Кокс, коли він приїжджав до Москви і зустрічався з головою Держдуми РФ Сергієм Наришкіним" - сказав Пушков.

Читайте такожДелегація РФ залишила сесію ПАРЄ і загрожує не повернутисяЗа його словами, голова російської Думи Сергій Наришкін направив лист голові ПАРЄ Анні Брассер, де "міститься розгорнуте обгрунтування російської позиції щодо Криму й української кризи", а також "критикується рішення ПАРЄ позбавити російську делегацію низки повноважень".

Також Пушков сказав, що голова Держдуми РФ "висловив готовність відвідати Страсбург і виступити там, але лише після відновлення повноважень російської делегації".

Нагадаємо, Росію позбавили права голосу на засіданні весняної сесії ПАРЄ 10 квітня за анексію Криму.