Батальйон "Айдар" не будуть розформовувати - Міноборони

Про це він заявив у ефірі програми "Свобода слова".

"Такі пропозиції або такі наміри, які стосувалися можливості розформування батальйону, скасовані. Сьогодні прийнято рішення міністром оборони... І батальйон буде існувати і продовжувати виконання своїх завдань саме в тих рамках і в тих параметрах, які визначені законодавством: є стаття 18 закону про оборону, там розписані всі завдання територіальної оборони", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук заявив про спроби розформування батальйону.

Секретар РНБО Андрій Парубій назвав інформацію про розформування батальйону непорозумінням і повідомив, що Президент Петро Порошенко взяв під контроль ситуацію зі спробою розформувати батальйон "Айдар".

17 червня четверо бійців батальйону "Айдар" загинули під час сутичок з терористами біля Луганська.