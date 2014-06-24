Батальйон "Айдар" не будуть розформовувати - Міноборони

02:29, 24 червня 2014
Політика
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Заступник міністра оборони Ігор Кабаненко повідомив, що батальйон "Айдар" розформовувати не будуть

Ігор Кабаненко

Про це він заявив у ефірі програми "Свобода слова". 

"Такі пропозиції або такі наміри, які стосувалися можливості розформування батальйону, скасовані. Сьогодні прийнято рішення міністром оборони... І батальйон буде існувати і продовжувати виконання своїх завдань саме в тих рамках і в тих параметрах, які визначені законодавством: є стаття 18 закону про оборону, там розписані всі завдання територіальної оборони", - сказав він. 

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Як повідомляв УНІАН, командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук заявив про спроби розформування батальйону.

Секретар РНБО Андрій Парубій назвав інформацію про розформування батальйону непорозумінням і повідомив, що Президент Петро Порошенко взяв під контроль ситуацію зі спробою розформувати батальйон "Айдар".

17 червня четверо бійців батальйону "Айдар" загинули під час сутичок з терористами біля Луганська.

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