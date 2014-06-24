У Донецьку в автомобілі знайдено краматорчанку з простреленою головою

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, вчора, 23 червня, о 23.30 на Київському проспекті біля Путилівського мосту в салоні автомобіля «Форд» було знайдено тіло мешканки м. Краматорська 1980 року народження з вогнепальним пораненням у голову. Встановлено, що автомобіль належав убитій.

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