ЄС вітає намір Путіна скасувати дозвіл на використання військ в Україні
Європейський Союз вітає пропозицію президента РФ Володимира Путіна Раді федерації скасувати постанову про використання ЗС РФ в Україні, і сподівається на невідкладну реалізацію цих кроків.
Про це заявила Майя Косьянчич, офіційний представник глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон.
”ЄС постійно закликав Росію скасувати дозвіл Ради федерації щодо використання сили в Україні. Ми вітаємо кроки, зроблені президентом Путіним у цьому напрямку, і сподіваємося, що вони будуть виконані невідкладно”, - заявила Косьянчич, передає РИА Новости.
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Вона зазначила, що Євросоюз ”також закликає Росію підтримати використання мирного плану, представленого президентом (України Петром) Порошенком, і вжити ефективних заходів для припинення потоку незаконних бійців, зброї та обладнання через кордон в Україну, вплинути на сепаратистів, щоб вони припинили насильство, і продовжити відведення військ у прикордонному районі”.
”Це значно сприятиме деескалації ситуації і відкриє шлях до політичного вирішення цієї кризи”, - сказала представник глави дипломатії ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Путіна про можливе введення військ в Україну.
Сьогодні, 24 червня, Путін запропонував Раді федерації скасувати дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України.
Рада федерації завтра має розглянути рішення про відкликання дозволу президенту Росії від 1 березня про введення військ в Україну.