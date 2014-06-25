Кандидатура Медведчука в переговорному процесі була нав'язана - Безсмертний

Про це в ефірі "5 Каналу" заявив колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Роман Безсмертний, пише Gazeta.ua.

"З 2005 року Медведчук стукає в двері української політики. Кандидатура Медведчука у цьому процесі була нав'язана. Безумовно, на це треба було давати відповідь", - сказав він.

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"Вчора відбулася інавгурація сепаратистського утворення, президентом якого є Медведчук. Безумовно, він не може в цій ситуації бути без свого вірного зброєносця народного депутата Нестора Шуфрича", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, у складі посередницької переговорної групи Медведчук і Шуфричем ведуть переговори з представниками ДНР і ЛНВ для досягнення мирного врегулювання конфлікту на Сході України.