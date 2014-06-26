ЗМІ: Підприємець з Артемівська, родину якого розстріляли бойовики, почав партизанську війну

Про це розповів під час прес-конференції командир спецбатальйону «Шахтарськ», колишній підприємець Руслан Онищенко, повідомляє Galnet.

«Зараз сепаратисти їздять по домівках мирних мешканців і забирають чоловіків. Тих, хто не хоче воювати, змушують копати окопи, будувати блок-пости або ставлять живим щитом перед українською армією», – розповів Онищенко.

Також він повідомив, що точну кількість загиблих, як серед військовослужбовців, так і серед мирного населення, порахувати неможливо.

«Раніше на Савур-Могилі на Донеччині стояв пам’ятник солдатові. Зараз від пам’ятника лишилися тільки ноги, а територія навколо нього заповнена трупами, які не дають забрати», – каже він.

Читайте такожНа Донеччині вночі обстріляли будинок голови місцевої організації чорнобильцівТакож він повідомив, що терористи особливу увагу звертають на приватних підприємців, вимагаючи від них співпраці у протиправних діях.

«Нас змушували брати участь у побудові блок-постів, а тих, хто відмовлявся, називали «бандерівцями» й «Правим сектором». Атакували мою автоколону, стріляли з гранатометів та кулеметів, згоріли машини, загинули працівники бази. Вбили навіть моїх улюблених собак, яких у мене було 28. Тепер у мене немає ані бізнесу, ані дому», – наголосив він.

Також він розповів про приватного підприємця з Артемівська, який кілька років займався бізнесом.

«Коли сепаратисти приїхали до його будинку, він почав з ними бій. Коли бойовики зрозуміли, що вони його так просто не візьмуть, вони приїхали на БТР й обстріляли будинок з кулемету. Підприємцеві вдалося втекти через підземний хід, але загинули його жінка та дитина. І сьогодні вже п’ятий день, як він сам веде з ними партизанську війну: періодично з’являється й убиває терористів невеликими групами по дві-три людини. Він лишив записку, у якій написав, що поки не вб’є 100 сепаратистів, не зупиниться», – повідомив Онищенко.

За його словами, терористи поводяться дуже жорстоко. Дуже часто до поранених не пропускають лікарів, а тих, кого вдалося забрати до лікарні, вбивають і там.