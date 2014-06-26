ЗМІ: Яценюк і Турчинов «бігали» до Медведчука ще з часів Майдану

Нагадаємо, Медведчук разом з екс-президентом Леонідом Кучмою, послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим і нардепом від ПР Нестором Шуфричем веде переговори з представниками так званих Донецької та Луганської народних республік про припинення військових дій на Донбасі.

Журналісти спробували з'ясувати, чию позицію представляє на переговорах Медведчук.

Так, Нестор Шуфрич в ефірі Hromadske.TV заявив, що Олександр Турчинов запропонував йому і Медведчуку виступити посередниками на переговорах з сепаратистами Донбасу, повідомляє Insider.

Про контакти нинішніх спікера і прем'єра з кумом президента РФ повідомили джерела з оточення Медведчука.

"Тоді (після втечі Януковича - ред.) Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк ніяк не могли вийти на контакт з Кремлем, у Москві їх всі "динамили", от вони й звернулися до Віктора Володимировича, щоб через нього донести свою позицію Путіну. Вони до нього регулярно бігали ще в часи Майдану. Відтоді нас ніхто не чіпає, а шеф кожен день працює в офісі і приймає "ходоків", - розповідає один з керівників Українського вибору.

Сам Турчинов цю інформацію спростовує.

Читайте такожУ МЗС пояснили, чому Меркель хоче надати Медведчуку статус парламентера на Донбасі"Олександр Турчинов ніколи не вів переговорів з терористами. Саме тому йому ніколи не були потрібні якісь посередники", - заявили в прес-службі глави Верховної ради.

Голова АП часів президентства Турчинова Сергій Пашинський також заперечує будь-яку причетність Медведчука до переговорів в епоху зміни влади.

"Вони ж нас хунтою вважали і не спілкувалися", - згадує він.

Президент Петро Порошенко ситуацію не коментує. Його прес-служба повідомляє лише те, що українську владу на переговорах представляє лише Леонід Кучма.

Проте в оточенні Порошенка назвали появу на переговорах Медведчука "ударом" по Президенту.

"Медведчук як переговорник - це удар по Порошенку. Зверніть увагу - той ніяк не коментує участь у переговорах Віктора Володимировича. По суті, це демонстрація Путіна - Порошенко, мовляв, любий, ти говорив, що сам "розрулиш" ситуацію на Донбасі, навіть з'їздив туди, але з тобою говорити не будуть, а от з моїм кумом - так", - говорить один із соратників екс-глави АП.

З цією думкою згоден і Пашинський.

Читайте такожМедведчук заперечує, що представляв на переговорах інтереси ДНР і ЛНР"Я думаю, що після заяви Пєскова ні в кого немає сумнівів, кого на цих переговорах представляє Медведчук, а тому не варто шукати інтригу в його відносинах з Порошенком", - говорить він.

У той же час, один з керівників "Українського вибору" на умовах анонімності повідомив, що виступити в ролі парламентера Медведчуку запропонували Путін і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За його словами, вперше до сепаратистів Медведчук їздив ще на початку травня, причому візит був узгоджений з Путіним. Прикметно, що повернувшись після першої зустрічі з сепаратистами, він назвав їх "відморозками", яких потрібно міняти", - каже соратник глави УВ.

Що стосується Меркель, то "вона через посла Німеччини в Україні Крістофа Вайля передала Віктору Володимировичу, що зацікавлена в тому, аби він був переговорником з Донбасом".

Сама Меркель вчора підтвердила - вона виступає за включення Медведчука в переговорну групу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Третій варіант розвитку ситуації пропонує український журналіст Сергій Лещенко. На його думку, Віктор Медведчук на переговорах представляє виключно свої власні інтереси, які на даному етапі частково збігаються з інтересами України.