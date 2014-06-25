Меркель запропонувала зробити Медведчука посередником на переговорах: Порошенко і Путін погодилися

Про це канцлер Німеччини заявила під час чотиристороннього телефонної розмови за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда і президента Росії Володимира Путіна, повідомляється на сайті Президента України.

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Розмова була присвячена реалізації мирного плану для Сходу України.

Під час розмови Петро Порошенко поінформував співрозмовників про серйозні порушення, що виникли в ході реалізації оголошеного Президентом України режиму припинення застосування сили в односторонньому порядку. Зокрема, Глава держави зазначив, що з 20 червня зафіксовано 52 випадки порушення режиму припинення вогню з боку терористів, в результаті яких загинули 18 людей, поранено 27 осіб.

Президент Росії підтримав пропозицію Петра Порошенка про введення режиму припинення вогню і його моніторингу.

Петро Порошенко підкреслив, що реалізація мирного плану і забезпечення контролю всього периметра кордону можливі за умови присутності спостерігачів ОБСЄ, включаючи представників Росії.

У ході бесіди Глава держави зазначив, що рішення Ради Федерації про скасування дозволу на використання військ РФ на території України є позитивним сигналом на шляху реалізації мирного плану. При цьому Президент підкреслив, що сьогодні Україна очікує реальних дій з боку Росії, які сприятимуть подальшій стабілізації ситуації на Донбасі. Глава держави закликав Президента Росії прийняти конкретні заходи з припинення постачання бойовикам зброї і техніки через кордон України.

За підсумками розмови Федеральний канцлер Німеччини запропонувала підтримати наступні спільні кроки:

1. Забезпечення системи моніторингу з елементами контролю (стосується блокпостів та передачі пунктів пропуску на українсько-російському кордоні) за участі спостерігачів ОБСЄ, включно із представниками Росії на час припинення вогню;

2. Продовження переговорів Тристоронньої контактної групи 26 червня цього року;

3. Обмін списками заручників та публічні заяви керівництва РФ щодо звільнення людей до всіх, хто їх утримує.

Сторони домовилися продовжити розмову в даному форматі в четвер 26 червня цього року.